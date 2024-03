POL-WAF: Ahlen. Verkehrsunfall beim Abbiegen

Warendorf (ots) - Dem 37-jährigen Mitarbeiters eines Supermarktes in Ennigerloh ist es zu verdanken, dass ein Ladendieb am Dienstag (05.03.2024, 19.00 Uhr) auf frischer Tat ertappt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten wurde. Der Ladendieb im Discounter am Bürgermeister-Frisch-Platz war dem Beckumer schon während seines Einkaufs aufgefallen. Als der Mitarbeiter den 25-jährigen Ennigerloher an der Kasse auf ...

