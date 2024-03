Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Pkw fährt in Bäckerei

Warendorf (ots)

Am 02.03.2024, um 11:23 Uhr, kam es in Höhe einer Bäckerei auf der Gemmericher Straße in Ahlen zu einem Verkehrsunfall. Ein 82-jähriger Ahlener befuhr zusammen mit seiner 82-jährigen Beifahrerin aus Ahlen mit seinem Pkw die Gemmericher Straße aus Richtung Im Pattenmeicheln kommend in Richtung Am Röteringshof. In Höhe einer Bäckerei fuhr er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts über den Gehweg hinweg in eine Garageneinfahrt. Dort kollidierte sein Pkw mit dem geparkten Pkw einer 56-jährigen Ahlenerin und schob diesen gegen das geschlossene Garagentor. Anschließend fuhr er in das Schaufenster der Bäckerei und kam vor einer Säule zum Stillstand. Durch eine Scherbe des zerborstenen Schaufensters wurde ein 50-jähriger Ahlener, der sich in der Bäckerei aufgehalten hat, leicht verletzt. Er begab sich selbstständig in ambulante Behandlung. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort konnten sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Der Pkw des 82-jährigen wurde zum Zwecke der Unfallursachenermittlung sichergestellt. Zur Überprüfung der Gebäudesicherheit wurde über die Feuerwehr Ahlen ein Statiker des THW hinzugezogen. Durch das Aufstellen von Baustützen konnte die Statik des Gebäudes provisorisch gesichert werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Gemmericher Straße für den Fahrzeugverkehr im Bereich der Unfallstelle gesperrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 60.000,- EUR.

