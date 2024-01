Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Mehrere Fenster durch Steinwürfe beschädigt

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter beschädigten am Mittwoch (03.01.2024) zwischen 08.00 Uhr und 14.00 Uhr zwei Fenster der Volkshochschule an der Antoniusstraße in Beckum, indem sie Steine gegen die Fensterscheiben warfen.

Auch ein Fenster des Mütterzentrums an der Wilhelmstraße in Beckum ist durch einen Steinwurf zwischen Weihnachten und Mittwoch (03.01.2024) beschädigt worden.

Wer kann Hinweise zu den Tätern geben oder hat sie bei den Taten beobachtet? Melden Sie sich bei der Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

