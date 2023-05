POL-WAF: Oelde. Frau verletzte sich bei Sturz mit Pedelec

Warendorf (ots) - Ein 33-jähriger Mann aus Beckum ist am Samstag (29.04.2023, 04.35 Uhr) unter Alkoholeinfluss in Oelde Auto gefahren. Hinweise von Zeugen haben die Polizisten zu einem betrunkenen Autofahrer an der Straße In der Geist geführt. Der 33-Jährige gab zu das Auto gefahren und Alkohol getrunken zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest war positiv. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und ...

