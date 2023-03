Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mädchen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 19.3.2023, 9.30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Beckumer Straße in Beckum, bei dem ein Mädchen leicht verletzt wurde. Die Zehnjährige befuhr mit ihren Fahrrad den Radweg entlang der Beckumer Straße in Richtung Innenstadt. Als die Ahlenerin in Höhe der Einmündung der Straße Mammutpfad die Straße nach links querte, wurde sie von dem in gleiche Richtung fahrenden Pkw eines 56-Jährigen aus Ahlen erfasst und stürzte. Rettungskräfte brachten das Mädchen zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 3.050 Euro.

