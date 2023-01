POL-WAF: Sendenhorst. Tödlicher Verkehrsunfall

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen am Mittwoch, 25.1.2023, zwischen 7.30 Uhr und 18.30 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hindenburgstraße in Oelde ein. Der oder die Täter durchsuchten die Wohnräume und stahlen Geld sowie Schmuck. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon ...

