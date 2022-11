Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Fahrer eines schwarzen Autos gesucht

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 29.11.2022, 18.00 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem August-Wessing-Damm in Warendorf, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde. Die Füchtorferin überquerte bei grün zeigender Ampel die Kreuzung B 64/Wilhelmstraße in Richtung Bahnhof. Als die 25-Jährige die Fahrbahn passierte, fuhr sie der Unbekannte an. Die Füchtorferin stürzte, verletzt sich leicht und wurde im Krankenhaus ambulant versorgt. Da keine Angaben zu dem Auto sowie dem Fahrer vorliegen, werden Zeugen gesucht. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell