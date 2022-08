Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Nach Unfall mit Jugendlicher Weg fortgesetzt

Warendorf (ots)

Ein unbekannter Mann hat seinen Weg fortgesetzt, nachdem er am Montag (29.08.2022, 15.30 Uhr) in einen Verkehrsunfall mit einer Jugendlichen in Ahlen verwickelt war - sie wurde dabei verletzt.

Die 15-jährige Ahlenerin fuhr mit ihrem Elektro-Tretroller auf dem Gehweg der Ostbredenstraße Richtung Hansaplatz. Auf Höhe einer Apotheke öffnete der Unbekannte die Tür eines Gebäudes. Die Jugendliche konnte nicht mehr bremsen, fuhr dagegen und verletzte sich - der Mann ging weiter.

Wer kann Hinweise zu dem Beteiligten geben? Informationen bitte an die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell