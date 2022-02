Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. VW Crafter angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat zwischen Samstag (05.02.2022, 14.00 Uhr) und Montag (07.02.2022, 06.45 Uhr) einen VW Crafter in Ahlen angefahren und ist anschließend geflüchtet.

Der weiße Transporter stand auf einem Parkstreifen an der Straße Im Kühl, als der Unbekannte vorne rechts dagegen gestoßen ist. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell