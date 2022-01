Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Blutprobe und Autoschlüssel sichergestellt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 16.1.2022 stellten Polizisten in Oelde einen Autoschlüssel sicher und ließen einem Pkw-Fahrer eine Blutprobe entnehmen.

Die Beamten führten gegen 4.35 Uhr auf der Straße In der Geist eine Verkehrskontrolle durch und hielten den 30-Jährigen an. Es stellte sich heraus, dass der Beckumer alkoholisiert war. Das zeigte auch der positive Atemalkoholtest, so die Blutprobenentnahme folgte. Da der eigentliche 31-jährige Autonutzer auf dem Beifahrersitz saß und die Alkoholfahrt zugelassen hatte, stellten die Beamten auch den Schlüssel vorübergehend sicher. Des Weiteren leiteten sie gegen beide Beckumer Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell