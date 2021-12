Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Hoetmar. Warnbarken gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstagabend (02.12.2021, 17.30 Uhr) und Freitagmorgen (03.12.2021, 07.50 Uhr) Baustellenabsperrungen gestohlen.

Mehrere Warnbarken und Absperrzäune waren an einer Baustelle an der Straße Buddenbaum abgestellt und sind gestohlen worden.

Hinweise zum Verbleib der Absperrungsmaterialien oder den Tätern bitte an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell