Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Einbruch in Bürogebäude

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag (23.11.2021) und Mittwoch (24.11.2021) in die Räume einer Firma in Warendorf eingebrochen.

Der oder die Täter haben sich zwischen 21.00 Uhr und 05.40 Uhr über ein Fenster Zugang zu dem Bürogebäude auf dem eingezäunten Firmengelände an der Straße Affhüppen Esch verschafft. Hier durchwühlten sie unter anderem Schubladen.

Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise zum Einbruch oder den Tätern bitte an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell