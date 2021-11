Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Einbrecher von Bewohnerin überrascht

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 23.11.2021 überraschte eine Bewohnerin um 10.45 Uhr zwei Einbrecher in ihrem Wohnhaus am Lerchenweg in Telgte. Die Frau hatte das Objekt gegen 10.10 Uhr verlassen. Sie konnte beobachten, wie zwei 20 bis 25 Jahre alten Männer aus einem offenstehenden Fenster sprangen. Das Duo durchsuchte zuvor die Wohnräume und stahl aufgefundenen Schmuck. Zeugen gaben an, dass die Einbrecher mit einem schwarzen Audi mit der Städtekennung UN in Richtung Innenstadt geflüchtet seien. Wer hat die Einbrecher gesehen? Wer kann Angaben zu ihnen oder dem schwarzen Audi machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

