POL-WAF: Oelde. Verursacherin fuhr nach Verkehrsunfall weiter

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 23.11.2021 ereignete sich gegen 14.55 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf der Straße Zur Axt in Oelde. Eine 79-Jährige befuhr mit ihrem Auto die Straße zur Axt in Richtung der Straße Zum Sundern. Eine vor ihr fahrende 42-jährige Oelderin musste verkehrsbedingt warten. Das erkannte die Seniorin offensichtlich zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf das Heck des Autos der 42-Jährigen auf. Anschließend setzte die 79-Jährige Oelderin zurück, fuhr ein weiteres Mal gegen das Fahrzeug der Jüngeren, fuhr anschließend an diesem vorbei und weiter. Im weiteren Verlauf fuhr sie noch gegen am Fahrbahnrand befindliche Gegenstände. Die Frau konnte durch andere Verkehrsteilnehmer im Bereich der Kreuzung Zum Sundern/Landhagen angehalten werden. Hier war sie mit ihrem Auto gegen den Bordstein gefahren, so dass der Vorderreifen beschädigt wurde. Hinzugezogene Rettungskräfte brachten die 79-Jährige mit dem Verdacht eines internistischen Notfalls in ein Krankenhaus. Polizisten stellten den Führerschein und den Pkw der Frau sicher. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von über 6.500 Euro.

