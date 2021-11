Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen - Stromausfall nach Verkehrsunfall - 1 Person leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am 23.11.2021 kam es gegen 17:42 Uhr auf der Kreuzung Gemmericher Straße / Zum Richterbach zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 21-jähriger Ahlener fuhr auf der Straße Zum Richterbach und beabsichtigte die Gemmericher Straße zu überqueren. Dabei übersah er einen 66-jährigen Ahlener, welcher auf der Gemmericher Straße in Richtung Im Hövener Ort fuhr.

Durch die Kollision der Fahrzeuge wurde der 66-jährige Ahlener gegen einen am Fahrbahnrand befindlichen Stromkasten geschleudert und in seinem PKW eingeklemmt. Er konnte durch Kräfte der Feuerwehr Ahlen befreit werden. Durch den Unfall wurde der 66 Jährige leicht verletzt und in ein nahes Krankenhaus gebracht.

Beide Pkw erlitten dabei einen wirtschaftlichen Totalschaden. Der beschädigte Stromkasten musste außer Betrieb genommen werden und führte zu einem Stromausfall für mehrere Haushalte im Bereich der Gemmericher Straße.

Die Straße wurde zwecks Unfallaufnahme für knapp 2 Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell