Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf- Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger

Warendorf (ots)

Am 30.10.2021 befuhr ein 18- jähriger Warendorfer mit seinem Pkw die Bleichstraße in Warendorf. Hier beabsichtigte er gegen 19:35 Uhr nach links in die Paul- Schallück- Straße einzubiegen. Dabei übersah er einen 69- jährigen Warendorfer, welcher sich als Fußgänger in dem Bereich aufhielt. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Pkw, wodurch sich der 69- Jährige schwer verletzte. Er wurde mittels Rettungsdienst einem Klinikum in Warendorf zugeführt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell