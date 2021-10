Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Eine Person bei Verkehrsunfall mit Müllwagen verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 01.10.2021, um 15.45 Uhr, kam es auf der L793 zwischen Oelde und Ostenfelde zu einem Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Wadersloher befuhr mit einem Müllwagen die L793 von Oelde in Richtung Ostenfelde. Ein 22-jähriger Münsteraner befuhr zeitgleich mit seinem Pkw die Straße Zum Hohen Kreuz in Richtung Oelde und wollte an der Einmündung zur L793 nach links auf diese einbiegen. Hierbei kam es zur Kollision der beiden beteiligten Fahrzeuge, wobei der Pkw durch die Wucht des Aufpralls in den Straßengraben geschleudert wurde und erst dort zum Stehen kam. Der verletzte 22-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, der 48-jährige Fahrer des Müllwagens blieb unverletzt.

