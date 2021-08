Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Mehrere Verkehrsschilder verschoben und gestohlen

Warendorf (ots)

"Verschobene und gestohlene Verkehrsschilder" - waren die Stichpunkte eines Einsatzes am Sonntag (22.08.2021, 01.15 Uhr) in Oelde.

Ein Zeuge hatte beobachtet, wie eine vermutlich fünfköpfige Gruppe Verkehrszeichen an einer Baustelle an der Ennigerloher Straße verschieben würde. Außerdem würden durch die Gruppe auch Schilder und eine Stange gestohlen werden. Als die Polizisten an der Baustelle eintrafen, fanden sie außerdem noch umgeschmissene und verteilte Warn- und Absperrbarken vor.

Bei der Gruppe handelt es sich vermutlich um zwei männliche und drei weibliche Personen. Wer kann Hinweise zu den Tätern geben oder hat die Gruppe beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

