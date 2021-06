Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Lette. Hanfplantage entdeckt - Untersuchungshaft angeordnet. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 15.06.2021, 15.03 Uhr

Warendorf (ots)

Nach dem Fund einer Hanfplantage in Oelde-Lette am Montag (14.05.2021), sind die drei vorläufig festgenommenen Männer am Dienstag (15.05.2021) dem Amtsgericht Beckum vorgeführt worden. Für die 19 und 26 Jahre alten Männer wurde richterlich Untersuchungshaft angeordnet - für den 34-Jährigen nicht.

Die abgeernteten und sichergestellten Hanfpflanzen werden aktuell hinsichtlich ihres Wirkstoffgehalts und der Menge untersucht. Die Ermittlungen laufen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell