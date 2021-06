POL-WAF: Oelde-Lette. Hanfplantage aufgedeckt - Kleiner Zeugenhinweis mit großem Ausmaß

Polizei Warendorf

Oelde-Lette. Hanfplantage aufgedeckt - Kleiner Zeugenhinweis mit großem Ausmaß

Warendorf

"Die Zusammenarbeit zwischen unseren Bürgerinnen und Bürgern und der Polizei hat sehr gut funktioniert. Aufmerksamkeit und schnelles Handeln haben zur Folge, dass uns ein weiterer großer Schritt in der Bekämpfung der Drogenkriminalität im Kreis gelungen ist." - kommentiert Behördenleiter Landrat Dr. Olaf Gericke einen erfolgreichen Polizeieinsatz am Montagabend (14.06.2021).

Dank eines Zeugenhinweises hat die Polizei eine Hanfplantage in Oelde-Lette entdeckt. Der Hinweis ging gegen 21.00 Uhr bei der Polizeileitstelle ein. "Es könnte sein, dass in einem leerstehenden Bauernhaus in Oelde-Lette Cannabis angebaut wird", so der Anrufer.

Als die Polizisten an der benannten Stelle eintrafen, stellten sie bereits starken Cannabisgeruch fest. Außerdem vernahmen sie Stimmen und Bewegungen im Inneren des Hauses. Die Beamten klopften mehrmals an die Türen und machten sich bemerkbar. Nachdem niemand öffnete, umstellten sie das Haus. Drei Männer versuchten das Gebäude unbemerkt durch die Vorder- und Hintereingänge zu verlassen. Durch die schnelle Reaktion der eingesetzten Polizisten, konnten die drei Personen sofort gestellt werden.

Anschließend durchsuchten die Beamten das Gebäude und entdeckten unter anderem mehrere Hundert Hanfpflanzen. Diese wurden, zusammen mit weiterem gefundenen Equipment wie Filteranlagen, Ventilatoren, diverse Lampen, Pumpen oder Klimaregelgeräte, sichergestellt und mit Unterstützung des THW abtransportiert.

Die drei Männer im Alter zwischen 19 und 34 Jahre, die nicht im Kreis Warendorf gemeldet sind, wurden vorläufig festgenommen und werden im Laufe des Nachmittags beim Amtsgericht Beckum vorgeführt.

