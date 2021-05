Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Schwerverletzte Radfahrerin bei Verkehrsunfall - RTH im Einsatz. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 26.04.2021, 19.14 Uhr

Warendorf (ots)

Die 82-jährige Ahlenerin, die am Montag (26.04.2021) auf der Hammer Straße (L507) zwischen Dolberg und Beckum ihr Fahrrad schob und von einem Auto erfasst wurde, ist am Montag (17.05.2021) in einem Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen.

Gegen 14:45 Uhr war am 26.04.2021 eine 22-jährige Beckumerin mit ihrem Ford Fiesta auf der L507 in Richtung Beckum unterwegs. Im Bereich der Bauernschaft Elker kam es zur Kollision mit der 82-jährigen Ahlenerin, die die L507, ein Fahrrad schiebend, von links nach rechts überquerte. Bei dem Zusammenstoß zog sich die 82-Jährige schwere Verletzungen zu.

