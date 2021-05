Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Zwei Verletze nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Zwei Verletzte, 6000 Euro Sachschaden. Das ist das Resultat eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen (17.05.2021, 08.10 Uhr) in Beckum-Neubeckum.

Ein 40-jähriger Neubeckumer fuhr in seinem Auto auf der B 475 aus Fahrtrichtung Neubeckum kommend. Als er in eine Einmündung Fahrtrichtung Beckum einfuhr, kam ihm eine 52-Jährige in ihrem Auto entgegen. Die Frau aus Ennigerloh-Enniger war auf der K 6 aus Enniger kommend Richtung Beckum unterwegs und bog links ab. Während sie abbog, stieß die 52-Jährige in ihrem Auto mit dem Auto des Neubeckumers zusammen.

Die 52-Jährige wurde schwer verletzt und der 40-Jährige leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell