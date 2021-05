Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Diebstahl mehrerer Katalysatoren

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter haben am Montag (17.05.2021) die Katalysatoren an gleich mehreren Autos in Oelde abgetrennt und gestohlen.

In einem Fall hatte ein 21-jähriger Ennigerloher seinen blauen VW Golf auf einem Firmenparkplatz am Robert-Schumann-Ring in Oelde abgestellt. Der oder die Täter haben sich zwischen 06.05 Uhr und 14.05 Uhr an dem Golf zu schaffen gemacht und den Katalysator entfernt.

Das Auto eines 61-jährigen Westkircheners stand ebenfalls auf dem frei zugänglichen Parkplatz am Robert-Schumann-Ring. Auch an seinem Wagen trennten Unbekannte den Katalysator ab und flüchteten damit. Der schwarze Daimler Chrysler stand zwischen 06.15 Uhr und 14.30 Uhr auf dem Parkplatz.

Später am Montag meldete sich ein 25-jähriger aus Rietberg-Neuenkirchen bei der Polizei. Er hatte seinen roten VW Golf zwischen 07.02 Uhr und 16.45 Uhr auf einem Pendlerparkplatz am Lüringweg in Oelde abgestellt. Der Parkplatz ist über die Keitlinghauser Straße zu erreichen. Auch an diesem Auto haben Unbekannte den Katalysator abgetrennt und sind damit geflüchtet.

Wer kann Hinweise zu den Tätern geben oder hat die Diebstähle beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

