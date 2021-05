Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh, Radfahrerin verletzte sich bei Sturz

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 5. Mai 2021, gegen 12:50 Uhr in Ennigerloh auf der Bahnhofstraße wurde eine 72-jährige Radfahrerin aus Ennigerloh schwer verletzt. Zuvor hatte eine 58-jährige Oelderin ihr Audi-Cabriolet auf dem dortigen Parkstreifen eingeparkt. Als die Radfahrerin an dem Pkw vorbei fuhr, öffnete die Pkw-Fahrerin ihre Fahrertür ein Stück. Dadurch erschrak die Ennigerloherin vermutlich. Jedenfalls verlor sie das Gleichgewicht und kam zu Fall, obwohl es nicht zu einer Berührung mit dem Pkw gekommen war. Die beteiligten Frauen tauschten an der Unfallstelle ihre Personalien aus und die jüngere brachte die ältere Frau nach Hause. Erst hier traten dann so starke Schmerzen auf, dass ein Rettungswagen hinzugezogen wurde, der die Radfahrerin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus Beckum brachte. Es kam zu keinem nennenswerten Sachschaden.

