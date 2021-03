Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 16.03.2021, um 16.15 Uhr, befuhren drei Pkw hintereinander die Möhlerstraße in Oelde in Richtung Möhler. Eine 31-jährige Pkw-Führerin aus Oelde beabsichtigte nach links in den Ernstingsweg abzubiegen und bremste ihr Fahrzeug ab. Ein ihr nachfolgender 51-jähriger Pkw-Führer aus Herzebrock-Clarholz bemerkte dies und bremste seinen Pkw ebenfalls ab. Der ihm wiederum nachfolgende Pkw-Führer, ein 32-jähriger Mann ebenfalls aus Herzebrock-Clarholz, konnte seinen Pkw nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Trotz eines versuchten Ausweichmanövers nach rechts fuhr er auf das Heck des vor ihm fahrenden Pkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser Pkw dann auf den Pkw der Oelderin geschleudert. Bei dem Verkehrsunfall wurden alle drei Fahrzeugführer und die 33-jährige Beifahrerin im Pkw des 32-jährigen Mannes verletzt. Alle wurden mit Rettungswagen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die Möhlerstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden voll gesperrt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 14.000,- Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell