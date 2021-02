Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Auto beschädigt und weitergefahren

Warendorf (ots)

Bereits am Dienstag (09.02.2021, 06.25 Uhr) bemerkte eine 24-Jährige in Beckum-Neubeckum Beschädigungen an ihrem Auto.

Die Beckumerin hatte ihren grünen Ford Ka an der Straße Kurze Straße Richtung Heinrich-Zille-Straße abgestellt. Vermutlich könnte ein Räumfahrzeug gegen das Auto gestoßen sein und es im Frontbereich geschädigt haben.

Informationen zu diesem Zusammenstoß leiten Sie bitte an die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de weiter.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell