Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Zeuge meldete scheinbar betrunkenen Autofahrer

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 17.1.2021 meldete ein Zeuge einen möglichen betrunkenen Autofahrer in Telgte. Polizisten fahndeten nach dem Auto und entdeckten es an der Halteranschrift. In dem Pkw saß der 57-jährige Fahrer. Die Beamten ließen den Telgter einen Atemalkoholtest durchführen. Aufgrund des hohen Werts folgte für den Mann die Entnahme einer Blutprobe. Des Weiteren stellten die Einsatzkräfte den Führerschein des Mannes sicher.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell