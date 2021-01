Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Fahrverbot und hohes Bußgeld drohen

WarendorfWarendorf (ots)

An Silvester (31.12.2020) fuhren Polizisten gegen 18.20 Uhr auf der Hoetmarer Straße in Freckenhorst Streife. Kurz hinter dem Ortsausgang in Richtung Hoetmar beobachteten sie, wie eine zunächst unbekannte Fahrzeugführerin mit ihrem Auto zwei vorausfahrende Pkw überholte und die Geschwindigkeit deutlich beschleunigte. Die Beamten fuhren hinter dem Fahrzeug her, schalteten zur Beweissicherung die Frontkamera des Streifenwagens ein und stellten eine erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitung fest. In Höhe Hof Lohmann gilt eine zulässige Geschwindigkeit von 70 Stundenkilometern, die von der Autofahrerin mit 160 Stundenkilometern deutlich überschritten wurde. Die Einsatzkräfte hielten die Fahrerin auf der Strecke an und stellten ihre Personalien fest. Der 36-jährigen Münsteranerin drohen nun ein mehrmonatiges Fahrverbot, ein hohes Bußgeld und Punkte in Flensburg.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell