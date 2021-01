Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Auf Auffahrunfall folgte Blutprobe

WarendorfWarendorf (ots)

Am Mittwoch, 30.12.2020 kam es gegen 18.45 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Dolberger Straße in Ahlen. Ein 18-Jähriger befuhr mit seinem Auto die Dolberger Straße stadteinwärts und ordnete sich auf der Linksabbiegerspur ein, um auf der Straße Am Röteringshof weiterzufahren. Ein hinter ihm fahrender 51-jähriger Beckumer fuhr mit seinem Pkw auf das wartende Auto des Soesters auf, so dass beide Autos beschädigt wurden. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Beckume erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Der Mann war nicht mehr in der Lage einen Atemalkoholtest durchzuführen. Daraufhin nahmen die Beamten den 51-Jährigen mit zur Entnahme einer Blutprobe. Des Weiteren stellten sie den Füherschein des Beckumers sicher. Der bei dem Auffahrunfall entstandene Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell