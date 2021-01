Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Auf glatter Fahrbahn abgekommen

WarendorfWarendorf (ots)

Am Mittwoch, 30.12.2020 kam es gegen 7.05 Uhr auf der L 792 zwischen Ennigerloh und Oelde zu einem Alleinunfall. Am Ende einer Linkskurve kam die 29-Jährige mit ihrem Auto von der glatten Fahrbahn ab. Der Pkw drehte sich und rutschte in den angrenzenden Graben. Rettungskräfte brachten die Ennigerloherin zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Das beschädigte Auto wurde abgeschleppt. Der bei dem Unfall entstande Sachschaden beträgt etwa 4.200 Euro.

