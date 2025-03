Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250307.1 Kellinghusen: Tätlicher Angriff mit Messer auf einen Kellinghusener

Kellinghusen (ots)

Am frühen Freitagmorgen kommt es in der Königsberger Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, infolge derer einer der beiden durch einen Messerstich zunächst lebensgefährliche Verletzungen am Oberkörper erlitt. Die Bezirkskriminalinspektion Itzehoe hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe die Ermittlungen in der Sache aufgenommen.

Gegen 02:00 Uhr stach ein 22-Jähriger Bad Bramstedter auf einen 22-Jährigen Kellinghusener mit einem Messer ein und verletzte diesen lebensgefährlich am Oberkörper. Die Ermittlungen zur Motivlage laufen derzeit noch.

Der Geschädigte befindet sich zur Behandlung in einer Klinik und ist zwischenzeitlich außer Lebensgefahr.

Der Tatverdächtige ist durch Polizeibeamte unmittelbar nach der Tat in einem Fahrzeug zwischen Kellinghusen und Wrist festgenommen worden.

Björn Loop

