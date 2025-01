POL-IZ: 250108.1 Reher: Zusammenstoß zwischen Transporter und Pferd

Blomesche Wildnis (ots) - Sonntagabend kam ein PKW auf der Bundesstraße 431 in Höhe der Ortschaft Blomesche Wildnis von der Straße ab und landete in einem angrenzenden Feld. Der Fahrer war alkoholisiert. Kurz vor 20:00 Uhr befuhr ein 41-jähriger Mann mit seinem VW Caddy die B 431 aus Richtung Brokdorf kommend in ...

