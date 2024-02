Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240220.1 Lehe: Dieb schleicht sich ein

Lehe (ots)

Vermutlich am Sonntag ist es in Lehe zu einem Diebstahl von Geldbörsen aus einem nicht verschlossenen Haus gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Dieb geben können.

Die Bewohnerin eines Hauses in der Mühlenstraße verwahrte zwei Portemonnaies in einem Schrank in ihrem Haus. Zuletzt legte sie diesen dort am vergangenen Samstag ab. Am Montag bemerkte die Seniorin dann, dass die Geldbörsen samt 90 Euro verschwunden waren. Im Nachhinein entsann die Frau sich am Sonntagmorgen die Haustür für etwa eine Stunde zum Lüften geöffnet und sich zeitgleich ins Badezimmer begeben zu haben. Vermutlich nutzte ein Dieb diese Zeit und schlich sich in das Haus, um die Portemonnaies zu entwenden.

Hinweise auf den Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen, die zur Tatzeit in der Mühlenstraße verdächtige Personen bemerkt haben, sollten sich an die Polizei in Lunden unter der Telefonnummer 04882 4299890 wenden.

Merle Neufeld

