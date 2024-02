POL-IZ: 240201.6 Glückstadt: Folgemeldung zu 240201.1 - Frau verstirbt bei Messerangriff

Itzehoe (ots) - Mittwochmittag ist eine Gartenlaube in einem Itzehoer Kleingartenverein komplett niedergebrannt. Die Polizei schließt eine Brandstiftung nicht aus und sucht nach Zeugen, die Täterhinweise geben können. Gegen 12.10 Uhr ging eine Gartenhütte in einem Gartengelände in der Sihistraße in Flammen auf. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand das Objekt bereits in Vollbrand und war nicht mehr zu ...

mehr