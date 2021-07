Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210722.1 Fahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Münsterdorf (ots)

Am 21.07.2021 um 8:30h kontrollierten Polizeibeamte den Fahrer eines Mercedes in der Itzehoer Straße in Münsterdorf. Der 27jährige Lägerdorfer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurde darüber hinaus der Konsum von Drogen eingeräumt. Es folgte eine Blutprobenentnahme auf der Wache und eine Belehrung, keine Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum führen zu dürfen. Ein Verfahren wegen Führens eines Fahrzeugs ohne erforderliche Erlaubnis und wegen Führens unter Einfluss berauschender Mittel wurde eingeleitet. Auch gegen die Halterin wird nunmehr ermittelt wegen des Verdachtes, diese Fahrt ohne Fahrerlaubnis zugelassen zu haben.

