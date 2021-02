Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210223.4 Itzehoe: Junge Einbrecher erwischt

Itzehoe (ots)

Dank des Hinweises einer Zeugin hat die Polizei am Montagabend drei junge Leute erwischt, die ihr Unwesen in einem Kleingartengelände in Itzehoe getrieben haben. Zwei der Jungen waren Jugendliche, einer noch ein Kind.

Gegen 18.30 Uhr informierte eine Frau die Polizei, nachdem sie drei offenbar Unberechtigte in einer Parzelle des Kleingartengeländes Klosterbrunnen im Klosterbrunnen entdeckt hatte. Aufgrund der herrschenden Geräuschkulisse ging die Zeugin davon aus, dass Einbrecher am Werk waren. Zwei Streifen gelang es kurz darauf, drei Jungen in beziehungsweise unweit des Tatortes aufzugreifen. Sie hatten eine Gartenlaube aufgebrochen, bei einer weiteren versuchten sie es und hinterließen zudem Farbschmierereien. Der Schaden, den die Kids anrichteten, beläuft sich auf etwa 800 Euro.

Die Erziehungsberechtigten erhielten Kenntnis von dem Treiben ihrer Jungen und werden diese hoffentlich angemessen einnorden.

Merle Neufeld

