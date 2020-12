Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201214.5 Horst: Hunde jagen und verletzen Alpakas

HorstHorst (ots)

Am Freitagabend sind drei Huskys in Horst ausgerissen und haben auf einem fremden Grundstück Alpakas gejagt. Eines von ihnen verletzten sie so schwer, dass es in eine Tierklinik in Hannover kam. Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Horster Polizei in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt übernommen.

Um 19.10 Uhr meldete sich ein Hundehalter bei der Polizei und teilte mit, dass seine drei Huskys weggelaufen waren. Rund 30 Minuten später ging bei der Einsatzleitstelle ein Notruf ein. Die entlaufenen Tiere sollten auf einer Wiese in der Pappelallee drei Alpakas verfolgen. Noch vor Eintreffen einer Streife hatten sie ein Alpaka in die Enge getrieben und mit Bissen schwer verletzt. Die Halter der kleinen Kamele waren glücklicherweise auf das Geschehen aufmerksam geworden und sperrten zwei der wild gewordenen Hunde in einen Stall. Der dritte Hund lief davon - ihn fing der Hundehalter schließlich ein. Ein später hinzugezogener Tierarzt stellte fest, dass die stark verletzte Stute zur Behandlung in ein Krankenhaus müsse - ob das trächtige Tier überleben würde, war unklar. Die anderen beiden Alpakas konnten bei den Haltern verbleiben - auch eines von ihnen war trächtig. Es bleibt zu befürchten, dass das Muttertier sein Fohlen verlieren wird.

Das zuständige Ordnungsamt erhielt von dem Vorfall Kenntnis und wird voraussichtlich heute über Maßnahmen gegen den Hundehalter entscheiden. Seine Vierbeiner waren nicht das erste Mal ausgerissen und negativ aufgefallen.

