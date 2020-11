Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 201127.6 Itzehoe: Portemonnaie-Dieb schlägt wieder zu...

ItzehoeItzehoe (ots)

Eine Geldbörse hatte ein Unbekannter am Mittwochvormittag aus der Handtasche einer Dame in der Itzehoer Innenstadt entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 11.15 Uhr verließ die Anzeigende aus Schenefeld einen Discounter in der Kirchenstraße und nahm sich unmittelbar danach vor dem Geschäft noch einmal Geld aus ihrem Portemonnaie. Anschließend steckte die 65-Jährige ihre Geldbörse in ihren mit Druckknöpfen gesicherten Umhängebeutel und ging weiter durch die Fußgängerzone. Kurze Zeit später stellte sie dann den geöffneten Beutel und das Fehlen ihres Portemonnaies samt Bargeld und einiger persönlicher Karten und Ausweise fest. Eine verdächtige Person war ihr nicht in der Kirchenstraße aufgefallen.

Hinweise auf den Dieb nimmt die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821/6020 entgegen.

Maike Pickert

