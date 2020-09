Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200908.5 Wesselburen: Einbruchdiebstahl in Wohnung - Zeugen gesucht

Wesselburen (ots)

Am Montag ist es zur Mittagszeit zwischen 12:40 Uhr - 13:45 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl in einer Wohnung in Wesselburen gekommen. Der Täter erbeutete Schmuck, Bargeld und mehrere Elektroartikel.

In einem Mehrfamilienhaus der Heider Chaussee ist der noch unbekannte Täter über die Mittagszeit in die Wohnung der 65-jährigen Geschädigten eingebrochen. Hierzu manipulierte er erst erfolglos am Türschloss. Letztlich verschaffte er sich durch das Abhebeln und Wegschieben der Türscharniere widerrechtlich Zutritt zur Wohnung. Aus der Wohnung entwendete der Täter diverse Schmuckstücke, Elektrogeräte und Bargeld. Eine genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei Heide unter 0481 / 940.

Jochen Zimmermann

