Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200901.1 Itzehoe: Drei Blutproben nach Drogenfahrten

Itzehoe (ots)

Gestern und in der Nacht zu heute haben Streifen in Itzehoe und im Umland drei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die unter dem Einfluss von Drogen stehend unterwegs gewesen sind. Sie alle mussten sich einer Blutprobenentnahme stellen.

Um 16.45 Uhr kontrollierten Beamte in der Gärtnerstraße in Lägerdorf den Fahrer eines Kleinkraftrades. Der händigte den Beamten auf Nachfrage die erforderlichen Papiere aus und zeigte sich im Zuge dessen auffällig nervös und unentspannt. Auf seinen Zustand angesprochen, räumte der 23-Jährige ein, vor ein paar Tagen Marihuana konsumiert zu haben. Zwar stimmte er einem freiwilligen Drogenvortest zu, war allerdings nicht in der Lage diesen zu absolvieren, so dass die Einsatzkräfte eine Blutprobenentnahme anordneten und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige fertigten.

Kurz nach 20.00 Uhr versuchte der Fahrer eines Volkswagens im Bockwischer Weg in Kremperheide eine Streife an der Nase herumzuführen. Er wollte, nachdem körperliche Anzeichen auf den vorangegangenen Drogenkonsum hindeuteten, einen Drogenvortest absolvieren, überreichte den Beamten allerdings so genannten Clean Urin, den er zu Täuschungszwecken am Körper trug. Die Einsatzkräfte bemerkten den Fake und ordneten die Blutprobenentnahme an. Die Fahrzeugschlüssel des 21-Jährigen behielten die Polizisten erst einmal ein und untersagten dem Mann die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden.

Um 01.13 Uhr verlief in der Alten Landstraße in Itzehoe der Drogenvortest eines 25-jährigen Audi-Fahrers positiv auf THC - der Betroffene räumte bereitwillig ein, öfter mal Cannabis zu konsumieren. Auch er musste sich einer Blutentnahme stellen und muss mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

