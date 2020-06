Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200616.5 Meldorf: Schüsse gefallen

Meldorf (ots)

Am 16.06.20, gegen 15.30 Uhr, fielen im Bereich Ernst Günter Albers Straße und Schmedtjestraße in Meldorf Schüsse. Nach ersten Ermittlungen hat ein 49 jähriger Mann mit einer Schusswaffe mehrere Schüsse auf einen 40 jährigen abgegeben. Der Schütze konnte in Tatortnähe festgenommen werden. Der 40 jährige wurde ins Klinikum Heide gebracht und verstarb dort an seinen Verletzungen. Ursache für die Schüsse dürfte ein langanhaltender Streit gewesen sein. Die Mordkommission Itzehoe hat die Ermittlungen übernommen.

