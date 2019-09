POL-IZ: 190926.2 Tensbüttel-Röst: Ein Hühnerdieb schlägt zu

Polizeidirektion Itzehoe

Am Dienstag ist es auf einem Grundstück in Tensbüttel-Röst zu einem Diebstahl von Zwerghühnern gekommen. Bereits im Mai 2019 hatte ein Langfinger es auf Tiere des Hofes abgesehen und Enten und Gänse entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Bei dem Tatort handelt es sich um ein Grundstück im Holweg, auf dem sich die 27 Vögel in einem Gehege befanden. Aus diesem stahl der Dieb die Tiere und verschwand in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder auf den Verbleib der Zwerghühner geben können, sollten sich mit der Polizei in Albersdorf unter der Telefonnummer 04835 / 9714803 in Verbindung setzen.

