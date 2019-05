Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190524.4 Heiligenstedten: Geschädigter gesucht!

Heiligenstedten (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am 14. Mai 2019 in Heiligenstedten sucht die Polizei nach dem Geschädigten. Der Unfallverursacher meldete den Vorfall verspätet und konnte keinerlei Angaben zu dem durch ihn beschädigten Wagen machen.

Gegen 10.30 Uhr fuhr ein Kunde auf dem Parkplatz des Obi-Marktes in Heiligenstedten beim Ausparken das benachbart abgestellte Auto an. Die Berührung erfolgte im Bereich des hinteren Kotflügels, es entstanden leichte Lackschäden. Zunächst verließ der Unfallverursacher den Ort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Erst im Nachhinein meldete er den Unfall bei der Polizei, konnte allerdings keinerlei Angaben zu dem Fahrzeug des Geschädigten machen. Dieser sollte sich daher bei der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

