Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190524.1 Heide: Trunkenheitsfahrt

Heide (ots)

Dank des Hinweises eines Zeugen ist es der Heider Polizei gelungen, die Trunkenheitsfahrt eines Mannes zu beenden. Der Betroffene musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen.

Kurz vor 19.00 Uhr meldete sich ein Verkehrsteilnehmer bei der Polizei, weil er einen Dacia verfolgte, der in Süderheistedt in Schlangenlinien in Richtung Heide unterwegs war. In Ostrohe entdeckten herbeigeeilte Einsatzkräfte den verdächtigen Wagen schließlich - er geriet immer wieder auf die Gegenfahrbahn. In der Heider Waldschlößchenstraße stoppten die Beamten das Fahrzeug mittels Anhaltesignal. Bei dem Insassen stellten sie deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille, worauf der 68-Jährige sich der Entnahme einer Blutprobe unterziehen musste. Den Führerschein des Rentners behielten die Einsatzkräfte ein und fertigten eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell