Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190423.6 Glüsing: Mit 1,61 Promille am Steuer

Glüsing (ots)

Bereits am Freitagabend hat eine Streife auf der Landesstraße 149 in Glüsing einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der mit 1,61 Promille am Steuer eines Renaults saß. Er musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen.

Um 22.00 Uhr entschlossen sich die Beamten, den Fahrer eines Kangoos zu überprüfen, weil dieser an seinem Wagen die Nebelscheinwerfer angeschaltet hatte. Im Gespräch mit dem 32-Jährigen nahmen die Polizisten deutlichen Atemalkoholgeruch wahr - ein Biermischgetränk sei hierfür verantwortlich, so der Dithmarscher. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,61, worauf die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Der Beschuldigte wird sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Merle Neufeld

