POL-IZ: 190423.2 Kollmar: Container und Toilettenhäuschen in Brand gesetzt

Bereits am vergangenen Freitagabend hat ein Unbekannter in Kollmar einen Mülleimer in einer Toilette und einen Kleidercontainer in Brand gesetzt. Der dadurch entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehr als tausend Euro belaufen, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 22.30 Uhr ging in der Straße Neuer Weg ein Altkleidercontainer in Flammen auf. Die Freiwillige Feuerwehr Kollmar-Bielenberg brach das Behältnis auf und löschte das Feuer. Einen danebenstehenden Container bewässerten die Einsatzkräfte vorsorglich ebenfalls. Rund 60 Minuten später rückten Polizei und Feuerwehr erneut aus. Jetzt war es zu einem Feuer in einer öffentlichen Toilette in derselben Straße gekommen. Offenbar hatte ein Unbekannter im Inneren des WCs einen Papierkorb mutwillig in Brand gesetzt. An einer sich in dem Häuschen befindenden Wand entstand dabei ein Sachschaden.

Wer für die Sachbeschädigung und für die Brandstiftung verantwortlich ist, ist bis jetzt unklar. Ein Zeuge hat mehrere Jugendliche kurz vor dem ersten Feuer an den Containern beobachtet. Einer von ihnen betätigte kurz vor Brandausbruch die Einwurfklappe. Er war etwa 190 cm groß, etwa 16 bis 18 Jahre alt und schlank und trug einen roten Kapuzenpullover und eine schwarze Hose. Hinweise zu dieser oder zu den anderen Personen nimmt die Polizei in Glückstadt unter der Telefonnummer 04124 / 30110 entgegen.

