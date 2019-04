Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190411.1 Hadenfeld: 350 Liter Diesel gestohlen

Hadenfeld (ots)

Unbekannte haben in der Nacht vom 10. auf den 11. April 2019 etwa 350 Liter Dieselkraftsoff aus einem Lkw gestohlen.

Bauarbeiter hatten den sogenannten Bohr Lkw im Rahmen von Erdarbeiten in dieser Nacht im Schulweg in Hadenfeld( bei Schenefeld -Kreis Steinburg)vollgetankt abgestellt. Am nächsten Morgen zeigte die Tankanzeige allerdings Reserve. Die Polizei in Schenefeld hofft nun auf Zeugen, die in der Nacht zu Donnerstag im Schulweg auffälliges beobachtet haben. Für 350 Liter sind ja schon besondere Gefässe notwendig.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Schenefeld unter 04892-899260.

