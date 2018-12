POL-IZ: 181210.2 Itzehoe: Fahrt unter Drogeneinfluss

Itzehoe (ots) - Samstagabend hat eine Streife in Itzehoe einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der unter dem Einfluss von Drogen stehend am Steuer eines Transporters saß. Er musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen.

Kurz vor 22.00 Uhr führten die Polizisten in der Oelixdorfer Straße eine Verkehrskontrolle durch. Im Rahmen dessen stoppten die Beamten einen VW und checkten das Fahrzeug und seinen alleinigen Insassen. Zwar gab der 34-Jährige an, zuletzt vor drei Jahren mit Drogen in Berührung gekommen zu sein, ein Drogenschnelltest ergab jedoch anderes - er verlief positiv auf THC und Kokain. Die Einsatzkräfte ordneten darauf eine Blutprobenentnahme an, die ein Arzt auf dem Itzehoer Revier durchführte. Im Anschluss an die Maßnahme durfte der Betroffene die Wache wieder verlassen - für 24 Stunden untersagten die Polizisten ihm das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen und fertigen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen dem im Itzehoer Umland Wohnenden.

Merle Neufeld

