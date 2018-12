POL-IZ: 181210.1 Itzehoe: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Itzehoe (ots) - Samstagabend hat ein Autofahrer in Itzehoe eine Fußgängerin beim Überqueren einer Straße mit seinem Wagen erfasst. Die Frau erlitt bei dem Unglück schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Gegen 23.00 Uhr war ein 28-Jähriger mit einem Fiat auf der Stiftstraße aus Richtung Berliner Platz kommend in Richtung Breitenburger Straße unterwegs. Im Kurvenbereich in Höhe der Hausnummer 2 erfasste der in Itzehoe Lebende mit seinem Punto eine Passantin, die die Fahrbahn überquerte. Trotz einer starken Bremsung konnte der Autofahrer einen Zusammenstoß nicht verhindern. Vermutlich geriet die Dame über die Motorhaube gegen die Frontscheibe und fiel schließlich zu Boden. Sie zog sich hierbei einige Verletzungen und einen Schock zu. Ein Rettungswagen brachte die Oelixdorferin in das Itzehoer Krankenhaus.

Aufgrund einer defekten Windschutzscheibe war der Unfallwagen nach dem Geschehen nicht mehr fahrbereit. Der an dem Fahrzeug entstandene Sachschaden dürfte bei etwa 300 Euro liegen.

Merle Neufeld

