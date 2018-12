POL-IZ: 181207.2 Horst: Einbruch in Pastorat - Zeugen gesucht!

Glückstadt (ots) - In der Nacht zu Freitag ist es in Horst zu einem Einbruch in das Pastorat der evangelischen Kirchengemeinde gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können!

Im Zeitraum von Donnerstag, 19.00 Uhr, bis Freitag, 07.50 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zu dem Gebäude in der Bahnhofstraße. Im Inneren brachen sie abgeschlossene Bürotüren auf. In den jeweiligen Büroräumen durchsuchten sie die Schreibtische und Schränke. Da scheinbar nichts wertvoll genug erschien, gingen die Einbrecher leer aus.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine - Zeugen sollten sich daher bei der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821/ 60 20 melden.

